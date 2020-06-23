Продюсер назвала причину развода Харламова и Асмус

Москва, 23 июня. Продюсер Олеся Сазыкина, которой довелось поработать с юмористом Гариком Харламовым, назвала возможную причину развода артиста с актрисой Кристиной Асмус. По словам Сазыкиной, удивительно, что звездной паре удалось прожить вместе восемь лет.

Продюсер рассказала, что лично не знакома с Асмус, но отметила, что внешне актриса производит впечатление пай-девочки и недотроги. Однако, по словам Сазыкиной, на деле у Асмус есть стержень. Продюсер утверждает, что актриса увела Харламова из семьи, когда он был женат на Юлии Лещенко.

«Бумеранг. Когда говорят о том, что он уже разводился на тот момент, ничего подобного. Они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все. Вот оно через восемь лет имеет свои плоды», — рассказала Сазыкина Пятому каналу.

Кроме того, продюсер сообщила, что Харламов — любитель опаздывать. Из-за непунктуальности юмориста были сорваны не одни съемки. Как отметила Сазыкина, чтобы Харламов приехал вовремя на съемку, начинающуюся в восемь часов, нужно было сказать ему, что съемка стартует в пять.

«Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа», — заявила продюсер.

Также Сазыкина отметила, что Гарик Харламов — обладатель не самого приятного характера.

«Он веселый, заводник. Но у него скверный характер в плане того, что он все время ворчал, либо прикалывался, а ему верили», — пояснила женщина.

Ранее Харламов и Асмус объявили о разводе на своих страницах в соцсетях, напоминает «Газета Кемерова». Назвать точную причину расставания звезды отказались, отметив только, что в их отношения не вмешивался кто-то третий. Также супруги подчеркнули, что развод не связан с откровенной эротической сценой из фильма «Текст». Харламов и Асмус сообщили, что планируют сохранить дружеские отношения ради общей дочери, пишет РИАМО.