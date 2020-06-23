Безнаказанность подростковых банд обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 23 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?»

Шокирующая новость из Шушенского района Красноярского края, где банда малолетних отморозков несколько лет беспрепятственно терроризировала целый поселок, совершив в итоге изнасилование и убийство 12-летней девочки, подчеркивает актуальность проблемы преступности среди несовершеннолетних.

В России, согласно данным МВД, наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м — 10 113.

Как утверждают эксперты, прогрессирует опасный тренд: все больше детей идут на преступления до 14 лет, до возраста привлечения к уголовной ответственности. При этом реальной возможности призвать малолетних нарушителей к ответу фактически нет. Курс на «дружественное к ребенку правосудие» приводит к замалчиванию преступлений, а система профилактики и перевоспитания детей так и не была создана.

Больше того, вместо системы профилактики в стране развивается бандитская субкультура, известная под аббревиатурой АУЕ. Подростки облагают данью школы, культивируют преступные порядки, издеваются не только над школьниками, но и над учителями.

Когда в России будет снижен возраст привлечения преступников к уголовной ответственности?

Кто виноват в том, что малолетние отморозки оказываются безнаказанными?

Почему правозащитники охотно вступаются за преступников, требуя гуманизации, но не замечают проблем потерпевших?

Не пора ли ужесточать Уголовный кодекс, наказывая рецидивистов максимальными сроками лишения свободы?

Нужна ли в школах служба безопасности для защиты детей и учителей?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: криминалисты, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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