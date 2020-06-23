Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативные» данные

Москва, 23 июня. Кремль и правительство России конструктивно реагируют на «негативные» данные статистической отчетности, рассказал глава Росстата Павел Малков.

Он объяснил, что речь идет о данных, которые власти впоследствии применяют при принятии решений.

«Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — добавил глава Росстата.

Малков подчеркнул, что Росстат следует международным правилам и стандартам, среди них — предоставление равного доступа к информации для всех потребителей. Однако, по его словам, бывают исключения для узкого круга лиц. В таком случае незадолго до официальной публикации выпускаются пререлизы.

«Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации», — уточнил он.

Как сообщила ранее Федеральная служба государственной статистики, в мае этого года объем промышленного производства в России сократился на 9,6% в годовом выражении. В Росстате объяснили, что виной всему пандемия коронавируса, которая нанесла серьезный удар по мировой экономике. Власти России, как и многих других государств, вынуждены были ввести ограничительные меры, чтобы не допустить распространения инфекции, что сказалось на работе предприятий.

Росстат ранее назвал регионы страны с самыми высокими и низкими суммарными коэффициентами рождаемости — это Республика Тыва и Ленинградская область соответственно.