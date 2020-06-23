«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Москва, 23 июня. Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают в июне российским студентам работодатели в сфере IT и технических отраслях. Как говорится в исследовании портала «Работа.ру», которое было посвящено найму выпускников и сотрудников без опыта, наиболее высокую заработную плату предлагает начинающим специалистам с опытом от одного года стартап в области бизнес-аналитики, разрабатывающий IT-продукты.

Как уточнили эксперты, успешный кандидат за оклад в 100 тысяч рублей должен уметь моделировать и документировать бизнес-процессы. Ему также придется развивать и поддерживать информационную систему, а также консультировать клиентов.

Как пишет ТАСС, заработную плату от 60 до 100 тысяч рублей, а также карьерный рост предлагает начинающему сотруднику компания, специализирующаяся на автоматизации малого и среднего бизнеса. Фирма ищет молодого программиста 1С с опытом работы от шести месяцев.

Как уточнили эксперты портала, студенты-технари чаще всего находят работу, где можно обучиться за чет работодателя.

Напомним, эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке, открытых в мае. Больше всего на дистанционной работе получают специалисты в сфере реализации программного обеспечения. Также хорошую зарплату предлагают менеджерам по продажам IT-сервисов для компаний — такой специалист может зарабатывать дистанционно до 150 тысяч рублей в месяц.

Традиционно высоко оценивается труд в сфере IT. Например, вечерний системный администратор может получать до 100 тысяч рублей в компании, занимающейся IPTV. Кроме того, зарплату свыше 100 тысяч рублей может получать инженер-проектировщик, занимающийся разработкой проектной документации по объектам капитального ремонта и реставрации.