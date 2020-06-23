Ширвиндт рассказал, что Добронравов не уйдет из Театра сатиры насовсем

Москва, 23 июня. Народный артист РФ Федор Добронравов не уходит насовсем из московского Театра сатиры, рассказал актер и режиссер Александр Ширвиндт.

Художественный руководитель театра объяснил, что Добронравов доиграет спектакли, в которых за ним числятся роли.

«У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может. Он будет доигрывать спектакли, а так будет свободным художником», — цитирует Ширвиндта «Вечерняя Москва».

Об уходе звезды сериала «Сваты» из Театра сатиры стало известно на прошлой неделе. Сам Добронравов признался, что «просто устал». Он заверил, что продолжит выходить на сцену в рамках спектакля «Где мы?» с участием Ширвиндта и Александра Олешко. Говорить о новых съемках артист отказался.

Как отмечает «Царьград», после сообщения об уходе Добронравова пошли слухи, что причиной такого решения стали кадровые перестановки в театре. Кроме того, в Сети предположили, что все дело в состоянии здоровья артиста, который в марте перенес инсульт.

Ранее актриса театра и кино Олеся Железняк прокомментировала Федеральному агентству новостей появившиеся сообщения о том, что съемки «Сватов» перенесены на 2021 год. По ее словам, пока официальной информации нет, но разговоры об этом идут.