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Ширвиндт рассказал, что Добронравов не уйдет из Театра сатиры насовсем

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Ширвиндт рассказал, что Добронравов не уйдет из Театра сатиры насовсем

Москва, 23 июня. Народный артист РФ Федор Добронравов не уходит насовсем из московского Театра сатиры, рассказал актер и режиссер Александр Ширвиндт.

Художественный руководитель театра объяснил, что Добронравов доиграет спектакли, в которых за ним числятся роли.

«У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может. Он будет доигрывать спектакли, а так будет свободным художником», — цитирует Ширвиндта «Вечерняя Москва».

Ширвиндт рассказал, что Добронравов не уйдет из Театра сатиры насовсем

Об уходе звезды сериала «Сваты» из Театра сатиры стало известно на прошлой неделе. Сам Добронравов признался, что «просто устал». Он заверил, что продолжит выходить на сцену в рамках спектакля «Где мы?» с участием Ширвиндта и Александра Олешко. Говорить о новых съемках артист отказался.

Как отмечает «Царьград», после сообщения об уходе Добронравова пошли слухи, что причиной такого решения стали кадровые перестановки в театре. Кроме того, в Сети предположили, что все дело в состоянии здоровья артиста, который в марте перенес инсульт.

Ранее актриса театра и кино Олеся Железняк прокомментировала Федеральному агентству новостей появившиеся сообщения о том, что съемки «Сватов» перенесены на 2021 год. По ее словам, пока официальной информации нет, но разговоры об этом идут.

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Источник: Вечерняя Москва
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