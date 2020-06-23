В курином филе на прилавках российских магазинов нашли антибиотики и хлор

Москва, 23 июня. Роскачество провело исследования куриного филе, выявив следы хлора и антибиотиков в ряде торговых марок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Специалисты оценили качество куриного филе 15 торговых марок ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. Продукт проверили на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность.

Как утверждают эксперты, побочный продукт хлорирования (хлороформ) был найден в девяти товарах. Его обнаружили в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде.

«В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе — больше. Этот факт подтверждает, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят из-за охлаждения питьевой водой, подготовленной хлорсодержащими веществами», — подчеркнули специалисты.

Антибиотики нашли в 10 пробах. На двух этикетках этих продуктов при этом имеется надпись «Без антибиотиков». Следы лекарственного препарата также отыскали в образце с надписью «Халяль».

Ранее эксперты Росконтроля проверили куриное филе популярных марок в российских магазинах и назвали лучшие бренды. В исследовании была задействована продукция марок «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг». Как отметили эксперты, для увеличения массы некоторые недобросовестные производители накачивают мясо специальными инъекциями. Признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот специалисты нашли в мясе брендов «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день». Помимо этого, в филе «Ржевское подворье» были обнаружены листерии, которые крайне опасны для детей и беременных женщин.

По результатам проверки эксперты признали безопасными только два образца — «Ярославский бройлер» и «Мираторг».