Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа

Москва, 23 июня. Рэп-исполнительница, телеведущая и блогер Айза Анохина ответила пользователям Сети, которые расхваливают новую избранницу ее экс-супруга Дмитрия Анохина. Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа.

Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным. Паре не удалось расстаться полюбовно, поскольку у супругов возникли разногласия при разделе совместного бизнеса.

Телеведущей уже удалось завязать новые отношения — недавно она сообщила о бурном романе с певцом Олегом Майами. Дмитрий Анохин не отстает от экс-супруги — в Сети появилось его фото с новой избранницей, которую публика ожидаемо принялась сравнивать с Айзой.

«Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая», — отреагировала на комментарии рэп-исполнительница.

Айза Анохина отметила, что ее в Сети называют старухой. Звезда согласилась, что она старая, при этом Айза не понимает, зачем люди об этом пишут.

«Я умею радоваться за других баб. За красивых, за сильных», — подытожила телеведущая.

Напомним, многим Айза Анохина известна как бывшая супруга скандально известного рэпера Гуфа (Алексея Долматова). От него блогер родила сына Сами, которому не так давно исполнилось 10 лет.

За серфера Дмитрия Анохина Айза вышла замуж в 2015 году. Большую часть времени пара проводила на Бали, но рэп-исполнительница часто летала в Москву, чтобы контролировать бизнес. У пары родился сын Элвис.