Наргиз рассказала, как узнала о предательстве мужа во время беременности

Москва, 23 июня. Первый брак певицы Наргиз Закировой закончился болезненным разрывом. Артистка рассказала, что узнала об измене супруга.

Исполнительница призналась, что впервые влюбилась совсем юной и вскоре вышла замуж с полной уверенностью в том, что отношения продлятся до конца жизни. Однако после церемонии Наргиз узнала о неверности супруга.

«Этот человек меня предал. Причем предал, когда я была на седьмом месяце беременности. Это меня сломало. Тогда я пообещала себе, что не буду ни с кем, пока не полюблю по-настоящему», — вспомнила она в интервью для YouTube-канала «вМесте».

Наргиз после болезненного разрыва приняла решение воздерживаться от отношений. Но после эмиграции в США встретила свою «самую большую и единственную любовь» — Филиппа Бальзано.

«Это была огромная любовь. Я никогда раньше такого не испытывала. Тогда мне было нужно это чувство», — подчеркнула певица.

Однако жизнь в Штатах оказалась для артистки непростой. Из-за тяжелого графика работы она стала принимать препараты и дважды попадала в больницу.

Звездой Наргиз проснулась после участия в шоу «Голос» и затем переехала в Россию строить карьеру. Такие перемены негативно сказались на личной жизни, и в 2016 году ее брак распался.

Артистка рассказала, что все еще верит в любовь, пусть и не уверена, сможет ли снова в полной мере испытать это чувство.

Наргиз ранее призналась, что до сих пор с содроганием вспоминает время, когда из-за онкологии из жизни ушел ее отец, музыкант Пулат Мордухаев. По словам артистки, его можно было спасти, но рак выявили слишком поздно.