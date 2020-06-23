Болтон заявил, что Обама был готов смириться с присоединением Крыма к России

Вашингтон, 23 июня. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. Об этом рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Политик сослался на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным. В своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которую начали продавать во вторник, Болтон пишет об отношении Обамы к вопросу присоединения Крыма.

«Он (Путин) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее присоединения Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить. По какой-то причине, однако, Обама передумал, и мы пришли к нынешней безвыходной ситуации», — утверждает политик.

По словам Болтона, такой разговор между мировыми лидерами произошел во время встречи в преддверии российско-американского саммита в Хельсинки.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».