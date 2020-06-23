Молодоженов в России предложили обеспечить социальным жильем

Москва, 23 июня. Парам, вступившим в брак, необходимо выдавать социальное жилье с возможностью его последующей приватизации. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Парламентарий говорит, что статистика по разводам в России «устрашающая». По его мнению, государству нужно бросить силы на укрепление института брака.

«У нас на тысячу браков, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, 650-700 разводов! Государство должно всячески стимулировать молодых людей на создание семьи», — отмечает Говорин.

Депутат считает, что укрепить союзы молодых людей сможет социальное жилье, предоставляемое государством. Он подчеркнул, что ипотечные кредиты для молодых семей — кабала.

«Нужно им дать социальное жилье с возможностью последующей приватизации, если пара родит в нем второго ребенка», — говорит парламентарий.

Также Говорин подчеркнул, что семейные ценности закладываются людям с самого детства, поэтому он считает необходимым ввести в школах дисциплину по вопросам семейного воспитания.

Ранее сообщалось, что россияне в прошлом году чаще официально оформляли свои отношения и реже разводились. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная медиаофисом Всероссийской переписи населения. Согласно статистике, в прошлом году в РФ было заключено почти 917 тыс. браков, а это на 24 тыс. больше, чем показатель двухлетней давности.