Болтон объяснил, почему нельзя оставлять Трампа наедине с Путиным

Вашингтон, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин четко представляет национальные интересы своей страны, поэтому его нельзя оставлять наедине с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

В книге Болтон поделился воспоминаниями о полуторачасовой встрече с Путиным, состоявшейся в 2018 году в преддверии саммита России и США в Хельсинки. Президент РФ тогда поразил экс-советника Белого дома, поскольку оставался «спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь».

«Он в полной мере знал приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом», — подчеркнул Болтон.

Также в книге бывший советник президента США отметил, что не знал, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным. По словам Болтона, никто не был в курсе, что именно американский лидер собирается сказать президенту России.

Напомним, летом 2018 года в финской столице состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Главы государств обсудили актуальные вопросы международной повестки, а также обговорили возможные пути нормализации и развития отношений США и России.

После встречи Путин и Трамп выступили перед журналистами и ответили на вопросы сотрудников СМИ. Главы государств подчеркнули, что заинтересованы в улучшении отношений Москвы и Вашингтона.