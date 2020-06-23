Врач-онколог рассказала о предвестниках рака

Москва, 23 июня. Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом. По ее словам, они представляют из себя одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. Как уточнила специалист в социальной сети Instagram, на ранних стадиях кондиломы бессимптомны, поэтому часто люди не обращают на них внимания.

Она объяснила, что кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека.

«Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются», — подчеркнула Смирнова.

Врач напомнила, что не нужно пытаться самостоятельно избавиться от появляющихся наростов, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

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