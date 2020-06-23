Знакомый Асмус раскрыл подробности ее развода с Харламовым

Москва, 23 июня. Знакомые Гарика Харламова и Кристины Асмус признаются, что давно было очевидно, что их брак уже не спасти. Источник, близкий к звездной паре, рассказал Mk.ru, что раздор между супругами произошел давно и не стал для него новостью.

По его словам, сейчас не стоит ждать от пары публичных отчетов. Они комментируют развод только у себя в Instagram.

«Меня, лично меня, абсолютно не удивила новость об их расставании. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет», — говорит источник.

Слухи о разладе в отношениях Харламова и Асмус появились еще в прошлом году, когда актриса снялась в откровенной сцене фильма «Текст». Тогда пара заявляла, что скандальные съемки никак не отразились на их отношениях.

Асмус говорит, что они с Харламовым расстаются без грязи и с большим уважением друг к другу. По ее словам, они будут вместе растить дочку, как любящие родители. Харламов утверждал, что «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в их разводе не виноват». Бывшие возлюбленные отмечают, что их расставание не было спонтанным решением, они пришли к этому еще год назад.

Ранее актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», прокомментировал развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. По мнению Гогунского, звездная пара на своем примере показывает, как ведут себя в подобных ситуациях воспитанные люди. Актер говорит, что у них достаточно таланта и популярности, чтобы не скатываться до хайпа.