Адмирал оценил готовность Черноморского флота отразить возможные удары Украины

Москва, 23 июня. Создавать Азовскую флотилию в составе Черноморского флота нет необходимости, сил и средств флота вполне достаточно, чтобы нейтрализовать любую возможную угрозу. Об этом рассказал бывший начальник главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал Виктор Кравченко.

По его словам, российские военные могут отразить любую опасность, исходящую в зоне их оперативной ответственности, в том числе от ВМС Украины в Азовском море.

Ранее средства массовой информации сообщили о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами Mark VI Москве якобы нужно обсудить возможность создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота.

Как пишет РИА Новости, Вашингтон хочет передать Киеву 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II). Эксперт напомнил, что в операционную зону ответственности Черноморского флота входят Черное, Азовское и Средиземное моря.

«Структура флота сформирована таким образом, чтобы купировать угрозы на любом направлении в данном регионе. Азовское море не является исключением, дополнительных командований формировать здесь не имеет смысла, сил достаточно», — подчеркнул Кравченко.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Корабли советского производства постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Украина пытается решить проблему, закупая иностранные списанные корабли. В сентябре 2019 года Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Drummond и Cushing, построенных еще в 1988 году. Вашингтон отмечал, что в будущем передаст Киеву еще несколько списанных катеров.