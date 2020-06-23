Шерин рассказал, почему между Россией и Украиной не может быть вооруженного конфликта

Вооруженный конфликт со странами, которые попытаются напасть на Россию, продлится всего несколько часов — до первого ракетного удара. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что Украина никогда не победит Россию. Он подчеркнул, что неспособность Киева противостоять Москве можно доказать математическими формулами. Тем не менее стороны могут договориться уже сегодня, несмотря на сложные отношения.

«Можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — заявил Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-министр подверг критике строительство стены на границе РФ и Украины. Он уверен, что инициатива бывшего премьер-министра Арсения Яценюка вызывает только смех. Такую «преграду» смогут преодолеть даже животные.

«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги», — добавил Червоненко.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, на Украине не все политики «идиоты», а есть люди с более или менее здравыми взглядами на отношения с Россией. Они адекватно оценивают ситуацию.

«Пока Украина находится под влиянием США, она не может при всем своем желании сближаться с нами. Чтобы находить исключительно взаимовыгодные точки соприкосновения с РФ, Киев должен самостоятельно заниматься внешней и внутренней политикой. Пока им такая роскошь недоступна. Как только к власти придут силы, которые будут действовать исключительно в интересах украинского народа, а также будут независимы в своих действиях, то тогда Украина начнет сближаться с Россией», — рассказал Шерин в интервью ФАН.

При этом парламентарий подчеркнул, что не стоит рассматривать такой вариант, как открытый военный конфликт двух стран. Украина и Россия по своим возможностям несопоставимые государства. Однако США хотели бы «столкнуть какую-нибудь страну с РФ, не направляя на гибель своих солдат», говорит собеседник ФАН.

«Вашингтон будет финансировать ту страну, которая будет пытаться воевать с Россией. Однако такой конфликт продлиться несколько часов — до первого ракетного удара. Но это существенно укрепит позиции США, потому что страна, которая получит от РФ леща, побежит жаловаться американцам. Так когда-то бегал по всем кабинетам [Петр] Порошенко, рассказывая про нашу плохую политику. В Вашингтоне опять будут делать какие-то заявления, говоря что Россия — агрессор, а США являются «голубем мира», защищающим всех», — пояснил депутат.

К сожалению, Россия всегда только обороняется, но, по мнению Шерина, это не правильная тактика.

«Мы — мирная страна. Мы ждем, когда у нас часть территории займут и выжгут несколько городов, а только после этого будем отвечать. Нет ничего зазорного в том, чтобы нанести первый упреждающий удар. Если на человека бежит маньяк с окровавленным ножом, то я не думаю, что нужно ждать нападения», — добавил собеседник ФАН.

Ранее экс-представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин посчитал, что Украина может лишиться Херсонской области уже этим летом. По его словам, РФ якобы может использовать принятие поправок в конституцию и учения «Кавказ 2020» для вторжения на Украину с целью восстановления полноценного водоснабжения Крыма.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва отвергает все обвинения и неоднократно заявляла, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.