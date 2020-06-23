Брежнева резко ответила поклонникам на критику ее наряда на репетиции

Москва, 23 июня. Известная певица Вера Брежнева опубликовала видео с репетиции на своей странице в Instagram. Некоторые подписчики поп-исполнительницы раскритиковали ее наряд, так как сочли его неженственным.
На видео Брежнева отрабатывает танцевальные движения вместе с певцом Monatik. Для репетиции бывшая солистка группы «ВИА Гра» выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и футболку того же цвета.
Мы с @monatik_official так рады, что #ВЕЧЕРиНОЧКА продолжается! Так много видео с Вашими танцами. Ну что? Как полагается на хороших ВЕЧЕРиНОЧКАХ, повышаем градус — улучшаем Level????????????. А давайте с нами! ???????????????????????? #ВечноТанцующийЧеловек #РитмоLove #Брежнева
«Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины — друг или партнер?» — спросила певицу svetlana_gritcenyuk.
«Вы попробуйте репетировать в юбке такие танцы», — ответила поклоннице Брежнева.
Однако на этом подписчица поп-исполнительницы не успокоилась.
«Вера, дорогая начните пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой!» — написала пользовательница Instagram.
«Я это делаю уже давно», — отреагировала на комментарий певица.
Не оценили танцы звезды и другие ее подписчики.
«Монатик супер! Брежневу как женщину не воспринимаю», — прокомментировала rimma_rimma1987.
«Ну воспринимайте меня как мужчину», — резко ответила Брежнева.
При этом большинству поклонников певицы все же очень понравилось видео с репетиции.
«Отличный тандем!» — восхитилась olyakvitka.
«Мне нравится, как вы танцуете», — написала disneyxvlada.
Отметим, что Брежнева ранее приняла участие в съемках клипа Monatik. В музыкальном видео певица станцевала на столе в откровенном наряде.