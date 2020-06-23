Брежнева резко ответила поклонникам на критику ее наряда на репетиции

Москва, 23 июня. Известная певица Вера Брежнева опубликовала видео с репетиции на своей странице в Instagram. Некоторые подписчики поп-исполнительницы раскритиковали ее наряд, так как сочли его неженственным.

На видео Брежнева отрабатывает танцевальные движения вместе с певцом Monatik. Для репетиции бывшая солистка группы «ВИА Гра» выбрала черный комбинезон с широкими штанинами и футболку того же цвета.

«Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины — друг или партнер?» — спросила певицу svetlana_gritcenyuk.

«Вы попробуйте репетировать в юбке такие танцы», — ответила поклоннице Брежнева.

Однако на этом подписчица поп-исполнительницы не успокоилась.

«Вера, дорогая начните пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой!» — написала пользовательница Instagram.

«Я это делаю уже давно», — отреагировала на комментарий певица.

Не оценили танцы звезды и другие ее подписчики.

«Монатик супер! Брежневу как женщину не воспринимаю», — прокомментировала rimma_rimma1987.

«Ну воспринимайте меня как мужчину», — резко ответила Брежнева.

При этом большинству поклонников певицы все же очень понравилось видео с репетиции.

«Отличный тандем!» — восхитилась olyakvitka.

«Мне нравится, как вы танцуете», — написала disneyxvlada.

Отметим, что Брежнева ранее приняла участие в съемках клипа Monatik. В музыкальном видео певица станцевала на столе в откровенном наряде.