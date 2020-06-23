Капитан первого ранга оценил «усиление» Украины американскими катерами 

Москва, 23 июня. Военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их «провокационный потенциал». Об этом рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Специалист прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об усилении ВМС Украины американскими катерами Mark VI. Соединенные Штаты Америки решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

Как пишет РИА Новости, эксперт подчеркнул, что закупка Киевом этих кораблей — ни что иное, как «потенциал провокации и создания проблем для судоходства».

«То есть это такое государственное пиратство они, возможно, разовьют», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, России не нужно дополнительные формирования для противостояния этим кораблям, так как у России достаточно сил в Черноморском и Азовском регионах.

«Алюминиевый корпус катера из автомата Калашникова прошивается в легкую … Катера это больше для таможни, для борьбы с контрабандистами», — уточнил он.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли являются единственным средством усиления военно-морских сил Украины. Самусь утверждает, что передача «хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием» позволила бы изменить баланс сил в Черном море.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Корабли советского производства постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Украина пытается решить проблему, закупая иностранные списанные корабли. В сентябре 2019 года Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Drummond и Cushing, построенных еще в 1988 году. Вашингтон отмечал, что в будущем передаст Киеву еще несколько списанных катеров.