Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Москва, 23 июня. Скептики, не признающие опасности коронавируса и пренебрегающие мерами социального дистанцирования, являются причиной продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, говорит эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он отметил, что результаты опросов жителей РФ показали, что около 30% россиян скептически относятся к COVID-19. Тавадян говорит, что игнорирование норм социальной дистанции имеет тяжелые последствия.

«Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», — отмечает специалист.

По его словам, новые случаи заболевания будут выявляться еще продолжительный период времени, а плато может растянуться на два месяца, пока реальное число инфицированных не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена масштабная вакцинация населения.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявляла, что пандемия коронавируса в России достигла плато. Она похвалила страну за огромное количество тестов, которые проводятся ежедневно. Однако медики призывают не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить новой волны заболевания.