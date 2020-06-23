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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Москва, 23 июня. Скептики, не признающие опасности коронавируса и пренебрегающие мерами социального дистанцирования, являются причиной продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, говорит эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он отметил, что результаты опросов жителей РФ показали, что около 30% россиян скептически относятся к COVID-19. Тавадян говорит, что игнорирование норм социальной дистанции имеет тяжелые последствия.

«Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», — отмечает специалист.

По его словам, новые случаи заболевания будут выявляться еще продолжительный период времени, а плато может растянуться на два месяца, пока реальное число инфицированных не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена масштабная вакцинация населения.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявляла, что пандемия коронавируса в России достигла плато. Она похвалила страну за огромное количество тестов, которые проводятся ежедневно. Однако медики призывают не забывать об использовании средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить новой волны заболевания.

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

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Источник: РИА Новости
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