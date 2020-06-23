Оппозиционерка из Астрахани замуровала труп сына в бетон, агитируя за социализм

Суд в Астрахани отправил на два месяца за решетку оппозиционерку Галину Морозову, подозреваемую в жестоком убийстве 12-летнего сына. Общественная активистка Морозова, будучи претендентом на губернаторское кресло и место сити-менеджера Астрахани, почти два месяца перед всем городом изображала убитую горем мать, пока ее обман не вскрылся.

17 июня оперативники прекратили этот спектакль: 56-летнюю женщину вывели в наручниках из собственного дома. Еще через два дня следователи вскрыли пол в бетонном гараже старшего сына Галины, где она, как считается, замуровала тело убитого мальчика. Александр был четвертым ребенком в семье Морозовой.

Все началось 6 марта, когда супруги обратились в городской отдел полиции с заявлением о пропаже Саши. Якобы он за два дня до этого ушел утром в школу и домой не вернулся. К поискам ребенка, помимо полицейских, подключились общественники и неравнодушные астраханцы. Искали всем миром, но безрезультатно. Казалось, что школьник просто убежал из дома: то его видели у торгового центра, где он якобы выпрашивал мелочь, то в компании друзей. И все это — со слов матери.

Между тем Галина Морозова, примерив маску убитой горем матери, продолжала активную общественную жизнь. Тем более что в Астрахани она была очень заметной фигурой: как член «Справедливой России» Морозова постоянно выступала с критикой власти, не стесняясь в выражениях. Да с таким размахом, что однопартийцы заподозрили свою активистку в неадекватности и поспешили исключить ее из своих рядов.

На собственной странице в социальной сети активистка обставила дело иначе.

«Мой опыт работы в банковской сфере, налоговых органах, арбитражном управлении, аудите позволили мне стать членом экспертного Совета по разработке программ социально-экономического развития АО при губернаторе Астраханской области, членом комиссии по реализации проекта «Комфортная городская среда», членом лицензионной комиссии АО по управлению многоквартирными домами (УК), однако партии «Справедливая Россия» ни я, ни мой опыт, не пригодились», — заявила Морозова.

Активная общественная позиция осталась с ней, добавила оппозиционерка в обоснование своего следующего шага.

«Вступление в движение «За новый социализм» Николая Платошкина стало для меня естественным выбором. Я из тех, кому дороги искренние человеческие отношения, любовь к Родине — не пустые слова», — подчеркнула она.

Чтобы никто не усомнился в «искренности человеческих отношений» самой Морозовой и ее любви к пропавшему Саше, она объявила вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто найдет ее сына. При этом женщина в интервью журналистам заявляла о том, что мальчик якобы связался с плохой компанией и скорее всего, как трудный подросток, бродяжничает где-то в городе.

В соцсетях Морозова выкладывала посты о тех чувствах, которые испытывает убитая горем мать, — не забывая проклинать капитализм и восхвалять своих новых единомышленников.

«Исчезновение ребенка — это большая трагедия в семье... Бесконечные дни ожидания и надежды терзали мою душу и забирали жизнь. Сердечные приступы, аритмия, бессонница, невроз. Казалось, стою за последней чертой. Дети и внуки буквально вырвали меня из омута переживаний…» — писала Морозова.

Как бы мать ни растила свое дитя в любви и заботе, социум, полученный в результате реформы образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы, лицемерно возмущалась оппозиционерка.

«Поэтому не могу сидеть сложа руки, не могу спокойно смотреть на разрушение лучших человеческих качеств, которые мы получили во времена Советского Союза. Именно поэтому вступила в движение «За новый социализм», — заявила Морозова.

Первым на такие несоответствия обратил внимание астраханский журналист Глеб Иванов. В своей статье он задался вопросом, как мать, чей ребенок пропал, может вместо поисков рьяно агитировать против поправок в конституцию? За это Иванов тут же получил гневную отповедь от Морозовой.

«Хочу обратиться к падальщикам типа Глеба Иванова, брату во Христе, мужу, сыну и племяннику. Таких желающих, как он, покусать уже растерзанное тело матери достаточно. Не позорьте своих матерей. Не рассказывайте сказки, что вы верите в Бога. Побойтесь за судьбы ваших детей!!! — патетически восклицала активистка. — В нашей стране брошены все: и дети, и старики, и инвалиды, про это Вам, Глеб Иванов, журналисту, писать не с руки. Вас озадачил мой призыв голосовать против поправок в конституцию!!! Вот где истина!»

Вскоре странное поведение Морозовой заинтересовало следователей. Оперативная группа решила отработать версию «семейного конфликта». Несколько допросов — и оппозиционерка призналась в жестоком убийстве.

Выяснилось, что Саша 4 марта ушел из дома, а вернулся только на следующее утро. Серьезный разговор с сыном так разъярил Галину, что в порыве гнева она, по версии следствия, схватила гантель и ударила ребенка по голове. Смерть Саши наступила мгновенно.

Кто именно предложил спрятать тело в подвале гаража у старшего сына (по одной из «народных» версий, гуляющих по соцсетям, он также причастен к преступлению), еще предстоит выяснить следствию. По словам Морозовой, чтобы скрыть улики, она положила орудие убийства и смартфон Саши в пакет и выкинула их в реку. На следственном эксперименте предполагаемая убийца показала это место. Улики уже приобщены к делу.

Вменяемость астраханской оппозиционной активистки предстоит установить судебно-психиатрической экспертизе. Если окажется, что Морозова глубоко больна, то встанет вопрос, как такой человек мог активно работать в «респектабельной парламентской партии», каковой позиционирует себя «Справедливая Россия». Если же выяснится, что оппозиционерка убила собственного сына в здравом уме, да еще и воспользовалась его исчезновением для критики властей, то это нанесет страшный удар по репутации левацкой оппозиции в стране.