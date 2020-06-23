Госдеп заявил о готовности США работать с Россией в рамках Договора по открытому небу

Вашингтон, 23 июня. США по-прежнему готовы работать с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, опубликованном американским Госдепом.

В документе Госдепартамент указал на якобы «допускаемые Россией нарушения» условий ДОН. Как отметили в Вашингтоне, пока США остаются стороной договора, они готовы сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии и на многосторонних и двусторонних площадках в ответ на «нарушения» со стороны Москвы.

«США по-прежнему готовы добросовестно работать с Россией для поиска решений этих вопросов», — говорится в докладе Госдепа.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Согласно условиям ДОН, страны-участники этого соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля договоренностей по разоружению. 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора, поскольку Москва якобы не придерживается условий соглашения. В МИД РФ предупредили, что развал ДОН создаст угрозу европейской безопасности.