Названы регионы РФ c самыми высокими коэффициентами рождаемости

Москва, 23 июня. Стали известны регионы России с самыми высокими и низкими суммарными коэффициентами рождаемости. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что самый высокий суммарный коэффициент рождаемости (сколько в среднем рождается детей у одной женщины с 15 до 50 лет) в прошлом году зарегистрирован в Республике Тыва — его значение составило 2,72. На втором позиции оказалась Чечня — 2,58. В топ-5 вошли Ненецкий автономный округ — 2,17, Республика Алтай (2,11) и Сахалинская область (1,95).

Самый низкий показатель рождаемости наблюдается в Ленинградской области (1,07). Также низкие показатели зафиксированы в Мордовии (1,17), Смоленской (1,21), Пензенской (1,26) и Тульской областях (1,26).

Средний суммарный коэффициент рождаемости по России составляет 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.

Весной Росстат зафиксировал большой прирост числа долгожителей в России. Согласно данным ведомства, на первое января 2020 года в РФ резко возросло число мужчин и женщин, отметивших свое 99-летие. Росстат насчитал 3,3 тыс. мужчин этого возраста, тогда как год назад их было 1,6 тыс. Число встретивших 99-й день рождения женщин достигло 7,8 тыс. человек, годом ранее их было 3,8 тыс.