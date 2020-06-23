Ученые сообщили о риске заразиться коронавирусом через речную воду

Москва, 23 июня. Медики проанализировали, насколько велика вероятность заражения COVID-19 через речную воду. Исследования показали, что вирус может жить в водоемах до 25 дней. Результаты исследования опубликованы на научном портале medRxiv.

Группа британских и польских эпидемиологов обнаружила, что коронавирус может находиться в воде очень долгое время, особенно если температура низкая. Ученые выяснили, что в типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер коронавирус живет около 25 дней.

В группе риска находятся несколько десятков государств, где процент зараженных COVID-19 был самым большим. Специалисты отмечают, что больше всего стоит опасаться жителям Великобритании, Испании и Марокко. Ученые говорят, что для заражения необходимо, чтобы в водоеме было не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл.

Наименьшему риску заражения рек подвержены северные страны с низкой плотностью населения, например, Россия и Канада, а также экваториальные государства, среди которых Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия.

По мнению ученых, вирус способен выжить даже в морях и океанах. В опасности могут оказаться киты, ведь через их горло проходят большие объемы воды.

Ранее специалисты обнаружили неизвестные науке вирусы после очищения образцов керна, найденных в ледяном пласте Гулия в горах Куньлунь Тибетского нагорья. Исследуемый образец содержал в себе 33 вируса, 28 из которых не были известны науке ранее. По мнению ученых, существует риск того, что на фоне глобального потепления различные патогены могут выйти из замороженного состояния.