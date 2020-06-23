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Ученые сообщили о риске заразиться коронавирусом через речную воду

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Ученые сообщили о риске заразиться коронавирусом через речную воду

Москва, 23 июня. Медики проанализировали, насколько велика вероятность заражения COVID-19 через речную воду. Исследования показали, что вирус может жить в водоемах до 25 дней. Результаты исследования опубликованы на научном портале medRxiv.

Группа британских и польских эпидемиологов обнаружила, что коронавирус может находиться в воде очень долгое время, особенно если температура низкая. Ученые выяснили, что в типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер коронавирус живет около 25 дней.

В группе риска находятся несколько десятков государств, где процент зараженных COVID-19 был самым большим. Специалисты отмечают, что больше всего стоит опасаться жителям Великобритании, Испании и Марокко. Ученые говорят, что для заражения необходимо, чтобы в водоеме было не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл.

Наименьшему риску заражения рек подвержены северные страны с низкой плотностью населения, например, Россия и Канада, а также экваториальные государства, среди которых Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия.

По мнению ученых, вирус способен выжить даже в морях и океанах. В опасности могут оказаться киты, ведь через их горло проходят большие объемы воды.

Ранее специалисты обнаружили неизвестные науке вирусы после очищения образцов керна, найденных в ледяном пласте Гулия в горах Куньлунь Тибетского нагорья. Исследуемый образец содержал в себе 33 вируса, 28 из которых не были известны науке ранее. По мнению ученых, существует риск того, что на фоне глобального потепления различные патогены могут выйти из замороженного состояния.

Ученые сообщили о риске заразиться коронавирусом через речную воду

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Источник: Невские новости
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