Трамп опроверг разрыв торговой сделки с Китаем. События дня. ФАН-ТВ

Трамп опроверг разрыв торговой сделки с КНР Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. «Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения.», — написал он в своем твиттере. Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил об обратном, якобы Трамп готов разорвать сделку. Напомним, КНР и США подписали на два года временное торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки. В частности, она предполагает возвращение со стороны США к режиму таможенного тарифа в торговле с КНР на конец 2017 года.

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство «смерти мозга» НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон. Он назвал случившееся недопустимым. Напомним, ранее французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. Но турецкие корабли навели орудия на фрегат и отказались выполнять требования о досмотре. Франция сочла это агрессивным поведением. Турция, в свою очередь, отвергла обвинения. Напомним, еще в прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока.

Новый этап снятия ограничений в Москве В Москве возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе. Также москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках, проводить торжественные бракосочетания. Кроме того, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Дело в том, что со вторника в столице стартует новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что основным условием работы остается обязательное соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.