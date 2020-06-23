Жителей европейской части России ждет аномальная жара

Москва, 23 июня. Аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы. Температура достигнет 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов превышает сезонную норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», — отмечает метеоролог.

Как отмечает Вильфанд, такой температурный фон на 4-5 градусов превышает норму.

Согласно данным Гидрометцентра, в Москве во вторник ожидается до 19 градусов тепла, в среду и четверг — до +25 градусов, в пятницу — до +30 градусов, в субботу и воскресенье — до 31 градуса тепла.

До этого Вильфанд сообщал, что дневные температуры воздуха на севере Сибири на предстоящей неделе будут значительно выше климатической нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отмечала, что погода в июле на большей части России останется «сложной». По словам специалиста, в ряде субъектов РФ в июле ожидается «знойный кошмар», тогда как в других регионах, как и в июне, пройдут многочисленные и обильные дожди. Паршина отметила, что ливни в июле могут продолжиться в столице, а сухая и прохладная погода установится в южных регионах страны.