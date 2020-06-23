Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу государства Барака Обаму в государственной измене.

Трамп заявил, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

«Это государственная измена. Когда я выступал очень давно, я говорил, что они шпионили за нашей кампанией. Они нас прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки. Они шпионили, я давно говорил об этом. Оказалось, что я был прав», — рассказал президент в интервью телеканалу CBN News.

Глава Белого дома неоднократно выступал с заявлениями, что американские спецслужбы вели слежку за его предвыборной кампанией четыре года назад. При Обаме ФБР вело расследование против Трампа под кодовым названием «Ураган перекрестного огня». Следователи пытались найти следы «российского вмешательства» и обнаружить «доказательства» якобы сговора предвыборного штаба тогда еще кандидата на пост в президенты с властями РФ.

Позже этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюлллер, который весной прошлого года был вынужден признать, что доказательств «сговора» не существует. Россия и Трамп неоднократно опровергали обвинения. Американский президент назвал их «политически мотивированными».

Накануне Федеральное агентство новостей сообщило, что петербургский предприниматель Иосиф Пригожин опубликовал открытое письмо к Конгрессу США, назвавшему его «угрозой национальной безопасности» и бездоказательно обвинившему во «вмешательстве» в демократические процессы Штатов.

По словам Пригожина, он убежден, что президента США самостоятельно выбирает американский народ, но взгляды простых американцев не совпадают с пожеланиями корпоративных элит, стремящихся поставить у руля марионетку, поскольку это, по мнению россиянина, позволит «глубинному государству» разворовывать триллионный бюджет Соединенных Штатов и соблюдать за рубежом собственные финансовые интересы под видом «национальных».

Предприниматель напомнил о позорном расследовании Мюллера, подавшего в отставку после краха следствия. Он подчеркнул, что обвинения о «вмешательстве» в дела США были разбиты, а 20 миллионов листов собранных бывшим спецпрокурором «доказательств» на поверку оказались простой макулатурой.