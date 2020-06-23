Экономист дал прогноз на курс рубля до конца недели

Москва, 23 июня. Рубль остается стабильным на фоне восстановления нефтяных цен и спокойствия мирового рынка ценных бумаг, сообщил аналитик QFB Олег Богданов.

Основное влияние на рубль оказывают показатели мирового сырьевого рынка и монетарная политика Центробанка РФ. В течение предыдущей недели национальная валюта укреплялась к доллару и евро за счет общей стабилизации на фондовых биржах, ее курс поддерживался активностью инвесторов. Также влияние на валютные котировки оказало решение ЦБ понизить ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%.

Богданов подчеркивает, что обстановка может измениться в случае появления новых рисков. По его словам, высока вероятность того, что торги этой недели пройдут в рамках 67-72 рублей за доллар. Аналитик подчеркивает, что несмотря на широкий валютный коридор, основные тенденции в экономике будут сохраняться.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев дал прогноз на поведение курса рубля этим летом. По его словам, рубль вернулся в ценовой диапазон, в котором должен находиться.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев отмечал, что снижение ставки до рекордных 4,5% позитивно скажется на российской экономике в плане снижения стоимости денег для бизнеса, который испытывает потребность в рефинансировании кредитов в условиях негативного влияния пандемии.