В Трудовом кодексе хотят закрепить статус «молодого специалиста»

Москва, 23 июня. Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе статус «молодого специалиста», а также распространить права и льготы на профессиональных стажеров.

«Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ статус «молодого специалиста» с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров», — говорится в письме.

Авторы инициативы объясняют, что на данный момент такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по ТК РФ. Действующими нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для граждан, претендующих на статус «молодого специалиста»: в основном это 35 лет, однако в некоторых субъектах РФ — 30 лет.

В письме подчеркивается, что в ближайшее время молодых специалистов ждут проблемы с трудоустройством на рынке, перенасыщенным высвободившимися опытными кадрами. Общественники говорят, что жесткая конкуренция и экономическая ситуация негативно скажется и на зарплатах для молодых работников, а вчерашние выпускники будут получать еще меньше.

«Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства», — говорит глава Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов отмечал, что пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Он считает, что ситуация с коронавирусом может подтолкнуть на переход к системе, которую активно обсуждали в прошлом году. Минтруд в своем докладе отмечал, что идея о четырехдневке может, с одной стороны, увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, с другой — способствовать охране здоровья и личностному росту россиян.