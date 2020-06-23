В России могут сделать бесплатной доставку медикаментов

Москва, 23 июня. К продажам медикаментов следует допустить не только аптеки, но и розничные онлайн-компании. Это позволит сделать доставку бесплатной и быстрой. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Данную инициативу поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передают «Известия».

«Если крупные интернет-площадки смогут заниматься продажей лекарств в Сети, то ситуация может измениться: время доставки резко сократится за счет обширного штата работающих курьеров и развитой логистической инфраструктуры», — говорит глава АКИТ Артем Соколов.

Соколов отмечает, что при большом объеме заказов компании могут позволить себе не брать средства на доставку с клиентов, а закладывать их в общий объем издержек.

Однако в Аптечной гильдии к данной инициативе отнеслись скептично. Там отмечают, что фармацевтической деятельностью на территории России могут заниматься исключительно аптечные сети.

«В некоторых странах правительство допускало ритейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось. Уровень фальсификата в продажах резко подскакивал», — говорит исполнительный директор гильдии Елена Неволина

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал дистанционную продажу лекарств положительным фактором. Однако, как отмечает глава Минздрава, всегда существуют риски стать жертвой мошенников, которые скрываются под видом лицензированных фармацевтических организаций.