Левченко попросил Путина допустить его к губернаторским выборам

Иркутск, 23 июня. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить его к участию в выборах главы региона.

Об этом рассказал пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

«Действительно, Сергей Георгиевич обратился с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину допустить его к участию в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся 13 сентября. Его письмо направлено в администрацию президента России», — сообщил Добродеев.

Он уточнил, что акцент в письме делается на том, что в сложный для страны период выборы в регионах важно проводить без лишних препятствий для избирателей и кандидатов.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября. Такой статус выборов не дает Левченко выдвигать на голосование свою кандидатуру, поскольку он покинул пост по собственному желанию 12 декабря прошлого года. В июне экс-глава региона оценил свои шансы принять участие в выборах в соотношении 40 на 60, где 40 — вероятность того, что его не допустят.

На данный момент в предвыборной гонке участвуют семь кандидатов. Документы в региональный избирком представили врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, сотрудница Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, председатель совета реготделения партии «Родина» Максим Евдокимов, депутат гордумы Иркутска от «Гражданской платформы» Григорий Вакуленко, координатор областного отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат Законодательного собрания Иркутской области, справедливоросс Лариса Егорова.

Как пишет RT, в октябре прошлого года Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области потребовал от губернатора объяснить, почему пострадавшим выдано лишь 50% свидетельств на проведение капитального ремонта, а также попросил предоставить отчет о расходовании средств, выделенных региону после паводков.