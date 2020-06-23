Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Москва, 23 июня. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.

Ранее стало известно, что американская компания Dreyer`s собирается сменить название своего мороженого EskimoPie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера. Отмечается, что мороженое на палочке было запатентовано в 1922 году под названием «эскимо» и с логотипом в виде человека в куртке с меховой отделкой.

Российский телеведущий назвал подобную идею спорной.

«Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку», — шутит Ургант.

Думая над тем, как можно переименовать эскимо, он предложил отталкиваться от внешнего вида мороженого.

«Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон», — пошутил ведущий.

Ранее американский музей естественной истории принял решение убрать стоящий у его входа памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. На демонтаже памятника на протяжении многих лет настаивали активисты, которые считали его символом колониализма и расовой дискриминации.

Напомним, что движение против расизма и дискриминации началось в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицейскими. Многие американцы сочли действия офицеров недопустимыми. Вскоре акции протестов вспыхнули и на территории европейских стран.