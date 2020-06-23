Трамп отказался расторгать торговую сделку между США и Китаем

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.

Ранее в эфире телеканала Fox News советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что глава Белого дома намерен расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне фигурирующей в США версии о «китайском» происхождении коронавируса нового типа. Наварро заявил, что «сделка прекращена». Спустя несколько часов американский лидер опроверг заявление своего советника.

«Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, Китай и дальше будет выполнять условия соглашения», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США заявил, что «иначе смотрит» на торговую сделку с КНР на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, он назвал соглашение «хорошим» и отметил, что Китай «много покупает» у Соединенных Штатов.