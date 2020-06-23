Гидрометцентр предупредил россиян о «знойном кошмаре» в июле

Москва, 23 июня. Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что погода в июле на большей части России останется «сложной».

По словам специалиста, в ряде регионов страны в июле ожидается «знойный кошмар», тогда как в других субъектах, как и в июне, пройдут многочисленные и обильные дожди. Паршина отметила, что ливни во втором месяце лета могут продолжиться в Москве. А сухая и прохладная погода установится в Крыму и Краснодарском крае.

Завлабораторией Гидрометцентра отметила, что жителей Центрального федерального округа в июле ожидает теплая и дождливая погода с регулярными осадками и относительно высокой среднесуточной температурой воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нынешним летом температура во многих российских регионах превысит климатическую норму. Он отметил также, что не исключены неблагоприятные погодные явления, когда жара будет сменяться ураганами с грозами и градом.

Во вторник, 23 июля, в Москве ожидается до 19 градусов тепла, переменная облачность, местами пройдет сильный дождь, вероятны грозы. В среду существенно похолодает, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов, ветер утихнет, осадков не ожидается.