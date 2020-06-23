Туристов предупредили об опасности планирования поездок за границу после пандемии

Вашингтон, 23 июня. Туристам следует с осторожностью планировать зарубежный отпуск, так как процесс введения и снятия ограничительных мер на фоне ситуации с распространением коронавируса непредсказуем, сообщает Daily Express со ссылкой на эксперта в сфере путешествий Саймона Колдера.

По мнению эксперта, реальная опасность бронирования путевок заключается в том, что власти того или иного государства могут в любой момент объявить обязательный карантин для приезжих или вообще ограничить въезд для граждан некоторых стран. Также маловероятно, что авиакомпании будут возвращать деньги, если турист откажется от перелета.

Колдер говорит, что в сложившейся ситуации гораздо безопаснее покупать пакетный тур у специализированных компаний и агентств.

«Так вы хотя бы будете уверены, что получите поездку, или хотя бы вернете свои деньги», — отмечает специалист.

Недавно власти маленького итальянского городка Сан-Джованни-ин-Гальдо запустили невиданную акцию, благодаря которой рассчитывают повысить уровень туристической привлекательности этого населенного пункта в регионе Молизе. В борьбе за приток туристов городские власти устроили акцию «Подари себе Молизе». Ее суть в том, что в этом городе летом можно будет отдохнуть бесплатно в течение недели.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявлял, что россияне смогут отправиться в заграничные страны уже в июле. По его словам, изначально международные перевозки затронут лишь ограниченный список стран, но благодаря им возобновятся туристические поездки за границу.