В Госдуме предложили резко расширить число получателей субсидий на оплату ЖКХ

Москва, 23 июня. Согласно законодательству, субсидия на оплату услуг ЖКХ выплачивается тем гражданам, которые тратят на это 22% своего дохода. На фоне роста числа безработных в условиях пандемии, следует резко расширить число получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Скорее всего, это будет снижение предельно допустимой доли совокупных доходов семьи на оплату коммунальных услуг с 22% до 15% по всей России. Сейчас регионы устанавливают собственный порог затрат на ЖКХ для предоставления субсидий», — говорит парламентарий.

Хованская напомнила, что, будучи депутатом Мосгордумы, она добилась субсидирования коммуналки, если она превышает 10% от доходов семьи. Данный порог в Санкт-Петербурге составляет 14%, в Якутии — 15%. По ее словам, инициативу расширения числа получателей субсидий поддерживает Минстрой, единственное ведомство, выступающее против — Минфин.

«Следует распространить на всю страну действующий в Москве порядок, когда субсидия сразу отправляется поставщикам услуг, поскольку это целевая выплата. Убирая лишнее звено, мы направляем деньги напрямую в отрасль, а человек видит соответствующую скидку в платежном документе», — подчеркивает Хованская.

Ранее в России предложили законсервировать мусоропроводы во всех построенных домах, а также не проектировать их в новых зданиях. Как отметил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов, из-за мусоропроводов в подъездах возникают неприятные запахи и шум, а также появляются грызуны и насекомые. Помимо этого, мусоропроводы иногда становятся причиной пожаров.