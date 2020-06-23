Главред The National Interest рассказал о бурном обсуждении статьи Путина в США

Вашингтон, 23 июня. Главный редактор американского журнала The National Interest Джейкоб Хайлбранн заявил, что опубликованная в издании авторская статья президента России Владимира Путина активно обсуждается в США.

По словам Хайлбранна, западные читатели в большинстве своем не знакомы с точками зрения о событиях Второй мировой войны, которые затронул в своей статье Путин. В первую очередь это касается решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

«Статья породила значительную полемику. И, вообще-то, именно по данной причине мы и хотели ее опубликовать. Готовы и будем счастливы опубликовать ответы на нее», — рассказал главный редактор издания.

Он подчеркнул, что никто в Вашингтоне не предпринимал попыток заблокировать публикацию авторской статьи российского лидера. При этом сам Хайлбранн отказался давать оценку материалу.

«Не мое дело трактовать ее. Я знал, что она даст значительную пищу для размышлений, будет полемической. Я опубликовал ее, так как считают, что основная цель The National Interest — продвигать дебаты относительно истории и внешней политики. И данная статья это обеспечивает», — сказал журналист.

Хайлбранн подчеркнул, что статья актуальна для современных отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Она проясняет, что российское руководство думает о центральной роли этой истории для современной политики. Это сигнал, о котором нужно знать европейской и американской аудитории. Если Путин придерживается таких точек зрения, то важно знать об этом», — заключил главред.

Статья Путина о Второй мировой войне была опубликована в США на прошлой неделе. Глава государства привел многочисленные факты, разоблачающие попытки искажения истории, поделился воспоминаниями о своей семье, подытожил опыт, который мировое сообщество вынесло из глобального конфликта.