Работа в «черную» мешает россиянам досрочно выйти на пенсию

Москва, 23 июня. Большинство жителей России не может досрочно выйти на пенсию из-за работы «в черную». Об этом в беседе с URA.RU заявил глава департамента соцразвития Аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ Константин Добромыслов.

Недавно в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что граждане, имеющие длительный трудовой стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин), могут выйти на пенсию раньше общепринятого срока. Также раньше установленного срока смогут выйти на пенсию россияне, работающие в опасных условиях или особых климатических зонах (например, на Крайнем Севере).

«Основное условия (досрочного выхода на пенсию. — Прим. ФАН) — уплата страховых взносов. Все должно быть документально подтверждено. Если зарплату выдают в конвертах, то ничего не получится», — говорит Константин Добромыслов.

Специалист рекомендует договориться об официальном трудоустройстве с работодателем, который платит зарплату в конвертах. Если он не соглашается, то имеет смысл обратиться с жалобой в ПФР. Однако, как отмечает Добромыслов, так вы наверняка испортите отношения с работодателем.

«Если человек собирается увольняться, можно написать заявление в ПФР на этого работодателя. Тогда сотруднику, по крайней мере, восстановят все страховые взносы», — подчеркивает Добромыслов.

Напомним, что с 1 августа в России будут пересчитывать пенсии работающим пенсионерам, а также тем, кто получает накопительные выплаты или участвует в программах софинансирования пенсии.

В феврале сообщалось, что Центральный банк России может разрешить кредитным организациям использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) при оформлении кредитов. Из-за этих мер клиенты, получающие «серую» зарплату, могут лишиться возможности брать деньги под процент. Предполагается, что за счет более точного расчета доходов данные ФНС должны позволить банкам эффективнее управлять рисками граждан.