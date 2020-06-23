В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

Москва, 23 июня. Министерство труда и соцзащиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому может быть продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — отмечается в проекте бюджета ПФР.

Напомним, что согласно законодательству, работодатель отчисляет за каждого работника в ПФР страховые взносы в размере 22% от начисленного заработка. 16% из них должны направляться на формирование страховой пенсии работника, остальные 6% — на формирование накопительной пенсии. С 2014 года направление 6% от страховых взносов на накопительную пенсию заморожено, поэтому все 22% страховых взносов идут на формирование страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Распределением займется ПФР. Соответствующее предложение было направлено в правительство РФ представителями Совета Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.

Также отмечалось, что ПФР до 30 июня будет назначать пенсии и пособия в упрощенном порядке, а также продлевать действие выплат без личного присутствия граждан. В Пенсионном фонде посоветовали россиянам поторопиться и подать заявления до конца месяца. Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте фонда или порталом Госуслуг.