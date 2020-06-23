Работников на удаленке предупредили о новых расходах

Москва, 23 июня. Затраты для организации продуктивной работы в дистанционном формате могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости. Прежде чем всерьез рассматривать постоянный переход на «удаленку» необходимо все тщательно посчитать и взвесить, рассказала агентству «Прайм» СЕО проекта «Рокет ворк» Анастасия Ускова.

Она отмечает, что далеко не у каждого дома оборудован офис. Необходимое для работы есть лишь у тех, кто часто вынужден работать в удаленном режиме, или у тех, кто постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и оперативно что-то сделать.

По словам Усковой, основная масса работников внезапно оказалась дома и без требуемых вещей.

«И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о лэптопах (стоимость 50 тыс. рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тыс. рублей), роутеры (5-10 тыс. рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тыс. рублей) и даже столы (5 тыс. рублей и выше) и стулья (2-15 тыс. рублей) — всего в районе 70-75 тыс. рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше», — говорит специалист.

Ранее эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина назвала плюсы дистанционной работы. Одним из преимуществ «удаленки» является возможность работать в желаемой компании, не покидая региона своего проживания. Благодаря удаленной работе создаются предпосылки не только для выравнивания занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации.