Стало известно, как могут вырасти пенсии в России за три года

Москва, 23 июня. В Минтруде подготовил проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года.

Как следует из документа, попавшего в распоряжение «Российской газеты», проект определяет возможный уровень индексации страховых и социальных пенсий, а также иных социальных выплат на период до конца 2023 года.

Предполагается, что пенсии неработающих пенсионеров в следующем году будут проиндексированы на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%. Страховые пенсии в соответствии с законодательством индексируются с 1 января.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с января 2021 года устанавливается в размере 6044,48 рубля, с 2022 года — 6401,1 рубля, с 2023 года — 6759,56 рубля. При этом численность получателей страховых пенсий сократится с 40,24 миллиона человек в 2021 году до 39,68 миллиона в 2023-м. Ежегодно страховые пенсии по старости будут расти более чем на тысячу рублей, со среднегодового показателя в 17 432 рубля в следующем году до 19 283 рубля в 2023-м.

В предстоящие три года не запланирована корректировка накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Согласно проекту, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые индексируются раз в год с первого апреля, вырастут на 1,5% в 2021 году, на 3,9% в 2022-м и на 3,7% в 2023-м. Их средний размер увеличится с 9977 рублей в следующем году до 10 693 рублей в 2023-м.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или инвалидом с детства I группы составят в период с 2021 по 2023 год 10 тысяч рублей. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, а также социальные пособия на погребения с февраля 2021 года планируется ежегодно увеличивать на четыре процента.