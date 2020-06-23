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Зеленский призвал «пересмотреть систему долгов» Украины

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Зеленский призвал «пересмотреть систему долгов» Украины

Киев, 23 июня. Мир должен измениться после пандемии коронавируса. Избежать глобального кризиса поможет, с том числе, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, такие как Украину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В интервью канадскому изданию Globe and Mail Зеленский отметил, что на волне пандемии COVID-19 миру придется пересмотреть приоритеты, чтобы противостоять глобальному кризису. По мнению главы государства, необходимо «прекратить все войны», а технологии и финансы перенаправить на медицинскую сферу и решение климатических проблем.

Еще одной мерой, которая, по мнению Зеленского, поможет избежать глобального кризиса, может стать снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, в том числе и Украину.

«Надо пересмотреть систему долгов», — заявил он, добавив, что в обратном случае «по всему миру начнется сильнейший экономический кризис».

Зеленский призвал «пересмотреть систему долгов» Украины

Отметим, на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госдолг страны превысил сумму в 72,3 млрд долларов. По его словам, в настоящее время внутренний долг составляет 852 млрд гривен (около 40,4 млрд долларов). Размер внешнего долга достиг суммы в размере более триллиона гривен (порядка 72,3 млрд долларов).

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович, комментируя финансовую помощь от МВФ, заявил, что Украина «отдана на съедение» Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Политик подчеркнул, что киевские власти ставят своей целью исключительно «нагнетание антироссийской риторики», тогда как нужно восстанавливать экономику страны, налаживая отношения со странами СНГ.

Зеленский призвал «пересмотреть систему долгов» Украины

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Источник: Globe and Mail
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