Киев, 23 июня. Мир должен измениться после пандемии коронавируса. Избежать глобального кризиса поможет, с том числе, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, такие как Украину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В интервью канадскому изданию Globe and Mail Зеленский отметил, что на волне пандемии COVID-19 миру придется пересмотреть приоритеты, чтобы противостоять глобальному кризису. По мнению главы государства, необходимо «прекратить все войны», а технологии и финансы перенаправить на медицинскую сферу и решение климатических проблем.

Еще одной мерой, которая, по мнению Зеленского, поможет избежать глобального кризиса, может стать снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, в том числе и Украину.

«Надо пересмотреть систему долгов», — заявил он, добавив, что в обратном случае «по всему миру начнется сильнейший экономический кризис».

Отметим, на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госдолг страны превысил сумму в 72,3 млрд долларов. По его словам, в настоящее время внутренний долг составляет 852 млрд гривен (около 40,4 млрд долларов). Размер внешнего долга достиг суммы в размере более триллиона гривен (порядка 72,3 млрд долларов).

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович, комментируя финансовую помощь от МВФ, заявил, что Украина «отдана на съедение» Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.

Политик подчеркнул, что киевские власти ставят своей целью исключительно «нагнетание антироссийской риторики», тогда как нужно восстанавливать экономику страны, налаживая отношения со странами СНГ.