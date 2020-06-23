Киев, 23 июня. Политолог Михаил Погребинский назвал причину для возвращения Донбасса в состав Украины.

По словам эксперта, пока Донецкая и Луганская народные республики не вернутся в состав Украины, большинство избирателей в стране будут на стороне прозападных и антироссийски настроенных политических сил.

«С Донбассом, где живет больше двух миллионов избирателей, это близко к балансу, по данным наших исследований. Без Донбасса большинство никак не складывается. Поэтому у власти всегда будут антироссийские силы, более или менее агрессивные», — сказал он.

Погребинский добавил, что в существующей ситуации часть населения Украины, заинтересованная в хороших отношениях с Россией и скептически относящаяся к «евроинтеграции» всегда будет в положении оппозиции.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции», по сути, развязав братоубийственную войну против собственных сограждан. Украинские власти обвиняют Москву в прямой агрессии и вооруженной поддержке республик Донбасса. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в скорейшем разрешении ситуации мирным путем. По данным ООН, гражданская война в Донбассе унесла жизни более 11 тысяч человек. Несмотря на попытки мирного урегулирования, предпринимаемые на разных уровнях, обстрелы в районе линии соприкосновения продолжаются практически ежедневно.