Названа самая распространенная ошибка при использовании кондиционера

Москва, 23 июня. При использовании кондиционера многие допускают грубый просчет. Эксплуатировать кондиционер нужно грамотно, иначе возможны неприятные последствия, заявил в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.

Он отмечает, что после длительного перерыва в использовании кондиционера необходимо вынуть и промыть его фильтры, а также протереть всю пыль, которая скопилась под крышкой. Это поможет предотвратить выброс пыли и микроорганизмов, которые могут быть возбудителем аллергической реакции.

Ястребцев призвал не открывать окна при работающем кондиционере.

«При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии — с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма», — рассказывает эксперт.

По его словам, при открытом окне и работающем кондиционере содержание кислорода в помещении будет падать, а углекислого газа повышаться. Он советует сперва проветрить комнату, и лишь потом включать кондиционер при закрытых окнах. Специалист советует проводить регулярное сервисное обслуживание кондиционера, а также по мере необходимости менять хладагент.

Ранее была опубликована подборка советов, как сохранить в квартире комфортную прохладную температуру в летнюю жару. Отмечается, что не стоит открывать окна, если температура на улице превышает 25 градусов. Рекомендуется убрать из комнат ковры и декоративные подушки — они собирают пыль, которая затрудняет дыхание.