В МВД РФ рассказали, как защитные маски влияют на распознавание лиц

Москва, 23 июня. Ношение медицинских масок в условиях пандемии коронавируса не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения в Москве, сообщили в московском управлении МВД РФ.

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД [Единый центр хранения и обработки данных]», — сообщили ТАСС в ведомстве.

ГИС ЕЦХД представляет собой систему видеонаблюдения, предназначенную для повышения уровня безопасности жителей столицы. Ей пользуются полицейские, спасатели и службы городского управления. По данным московского Главка, в 2019 году с помощью этой системы было раскрыто более трех тысяч преступлений.

В начале мая начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявлял, что за время действия в столице ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, с помощью камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» на нарушителей режима самоизоляции было наложено 35 тыс. штрафов, передавал RT. Он уточнил, что «ни один из этих штрафов обжалован не был».

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин объявил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве с 23 июня. По его словам, с этой даты в городе начнут работать фитнес-клубы, бассейны и рестораны, передавали «Известия». В общественных местах жителям и гостям Москвы рекомендуют носить маски.