В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда за работу 24 июня

Москва, 23 июня. В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда за 24 июня, объявленное нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.

Как пишет «Российская газета», 24 июня объявлено нерабочим, а не выходным днем, что влияет на оплату труда.

«За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью. Но если сотрудники организаций, которые в силу специфики работы должны трудиться в официально установленный нерабочий день, то оплата им будет производиться в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или праздничным дням», — пояснили в министерстве.

Иная ситуация с 1 июля. День всенародного голосования по поправкам к Конституции приравнен к выходным дням, поэтому за выход на работу в эту дату устанавливается повышенная оплата — все, кому предстоит трудиться в день общероссийского голосования, получат оплату в двойном размере. Тем же, кто не работает 1 июля, оплата труда за июль не будет снижена.

«По нормам федерального законодательства, на оплату труда в день всенародного голосования распространяются те же нормы ТК РФ, что и на оплату труда в праздничные дни, оплата производится в повышенном размере», — рассказали в Роструде.

Стоит отметить, что за работу 1 июля можно получить не материальное вознаграждение, а дополнительный день отдыха. В таком случае выход на работу в день голосования будет оплачен в обычном размере, зарплата за день отдыха не начисляется.

Ранее RT сообщил, что работающие пенсионеры, вынужденно соблюдающие режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, смогут продлить электронные больничные.