Канделаки рассказала, как поссорилась с Садальским из-за шуток на похоронах ее отца

Москва, 23 июня. Телеведущая Тина Канделаки рассказала, почему прервала общение с актером Станиславом Садальским, которого ранее считала наставником. По словам Канделаки, многолетнюю дружбу испортило неподобающее поведение Садальского на похоронах ее отца.

Телеведущая была очень близка с отцом. По ее словам, она достигла успеха именно благодаря его воспитанию. Его смерть в 2009 году стала для нее потрясением.

«Наш финальный конфликт с Садальским произошел на похоронах моего отца. Стас умеет, шутя, поприставать, ущипнуть, кольнуть, а тут папу хоронят. Моя мама в горе, а ему весело. Так он ее типа подбадривал. Я ему говорю: «Стас, перестань». После того как мы вышли из грузинской церкви, я с ним больше не виделась», — говорит Канделаки.

С тех пор Садальский не упускает возможности нелестно отозваться в адрес бывшей подруги. Однажды он заявил, что все нужные связи достались Канделаки именно от него. Актер утверждает, что «ограниченную, но амбициозную девицу» за руку привели на телевидение и «пытались образовывать, как могли». Также он говорил, что ее первый муж Андрей Кондрахин оплачивал ее первые эфиры на телевидении.

Канделаки говорит, что не хочет портить впечатление, которое у нее сложилось о Садальском в начале их дружбы.

«Я хочу в своем сердце и памяти сохранить того невероятного Стаса, который правда меня встретил маленькой девчонкой и научил одному важному правилу — не бояться», — рассказывала телеведущая.

В марте Садальский обвинил Канделаки в предательстве ее исторической родины. Он вспомнил, что телеведущая в 2008 году отреклась от Грузии, заявив, что она по отцу гречанка, а по матери армянка. Он сказал, что «папа Гиви уж точно переворачивался в гробу от ее непризнания Грузии».