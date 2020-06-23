Зеленский заявил, что Порошенко «хочется быть жертвой»

Киев, 23 июня. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не интересно заниматься политическим преследованием бывшего руководителя страны Петра Порошенко. Об этом сам Зеленский заявил в интервью изданию The Globe and Mail, которое было опубликовано на официальном сайте украинского президента.

«Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования», — сказал он.

По словам Зеленского, большая часть украинцев считает поведение Порошенко «политическим спектаклем». Как полагает действующий украинский президент, Порошенко таким образом пытается вызвать к себе интерес перед выборами.

Ранее Порошенко выступал с заявлениями, в которых он обвинял Зеленского и его команду в попытках превратить Украину в «страну [Виктора] Януковича». Бывший президент утверждал, что действия нынешней украинской власти ведут к созданию государства «с отсутствием верховенства права, с преследованием оппозиции, с пытками и произволом».

Напомним, что в начале месяца состоялся допрос Порошенко по итогам которого ГБР объявили экс-президента подозреваемым в уголовном деле о незаконном назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки Украины. Порошенко отказался принять подозрение, сославшись на нарушение процедуры, однако это не отменяет тот факт, что Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном деле. В настоящее время решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.