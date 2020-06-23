В Раде призвали признать ЛГБТ террористической организацией

Киев, 23 июня. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива предложил признать ЛГБТ террористической организацией.

Кива заявил, что будет добиваться запрета деятельности ЛГБТ-сообщества на Украине.

«ЛГБТ нужно признать террористической организацией, оказывающей разрушительное воздействие на наше общество и несущей угрозу нации. Как депутат Верховной рады буду на законодательном уровне добиваться запрета их деятельности на территории Украины!» — сказал депутат.

Заявление Кивы прозвучало после скандальной акции активистов ЛГБТ, которые накануне 22 июня повесили на монумент Родина-мать флаг сексуальных меньшинств. Соответствующим видео гомосексуалисты поделились в социальных сетях, сопроводив ролик комментарием, что «Родина-мать за равные права для всех».

Акция была проведена в рамках так называемого КиевПрайда — гей-парада и серии мероприятий, посвященных борьбе за права сторонников однополой любви.

Как пишут «Известия», далеко не все активисты ЛГБТ положительно восприняли издевательство над монументом.

«Это надо уметь так притягивать еще большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель — формирование положительного образа ЛГБТ, а не наоборот?» — написал один из подписчиков.

Действия активистов осудил и депутат Рады Олег Волошин, который заявил, что «это не просто кощунство, это идиотизм».