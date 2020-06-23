Пригожин прокомментировал развод Асмус и Харламова

Москва, 23 июня. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал развод актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова, выразив мнение, что причина расставания пары кроется не в вынужденном пребывании вместе из-за пандемии.

«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — заявил Пригожин в беседе с Пятым каналом.

По словам продюсера, ему сложно оценивать причины развода звездной пары, поскольку «у каждого «есть свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно». При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может случиться что угодно.

«Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?», — отметил он.

В понедельник Харламов заявил о разводе с Асмус. Позднее актриса подтвердила информацию. По ее словам, «ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват». Актриса подчеркнула, что это не спонтанное решение, пара пришла к этому еще год назад. По ее словам, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу».

Актриса и режиссер Ольга Дибцева позднее выразила опасения, что после новости о разводе хейтеры вновь устроят травлю Асмус, как это было после скандального фильма «Текст».

Блогер Лена Миро же напомнила, что еще год назад, до премьеры «Текста», писала о том, что Асмус изменяет своему супругу. Тогда блогер обратила внимание на поездку Асмус в ОАЭ. Актриса показала в соцсетях, как заходит в номер, в который от ее мужа доставили воздушные шары с прикрепленными к ним семейными фотографиями.

По мнению блогера, «мужик, которому изменяют, мутирует в курицу» и делает все возможное, чтобы не замечать обмана.