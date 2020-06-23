Киевский политолог объяснил, почему украинцы начали разочаровываться в ЕС

Киев, 23 июня. Эгоистическое поведение государств-членов Евросоюза во время пандемии коронавируса и нежелание помогать столкнувшейся с жесточайшей эпидемией Италии вынудил многих украинцев пересмотреть целесообразность вступления в ЕС. Об этом заявил украинский политолог Валентин Гайдай.

«Многие украинцы могли негативно оценить то, как ЕС отвернулся от Италии во время пандемии коронавируса. А кто помогал Италии — это Россия, Китай и Куба, когда в середине марта в Италии был критический момент», — говорит Гайдай.

Он отмечает, что по словам его коллег, ситуация в Италии — критическая.

«К примеру, мой коллега, в Риме занимается ресторанным бизнесом, и он получил помощь от государства за 4 месяца простоя, целых 250 евро — это ни о чем», — рассказывает политолог.

Эксперт говорит, что Евросоюз умыл руки в помощи нуждающейся Италии.

«Конечно же — это негативно воспринималось многими украинцами, и возможно, некоторых заставило задуматься о целесообразности курса в ЕС», — резюмировал Валентин Гайдай.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза полноправного членства для Украины. По его словам, амбиции Киева не должны ограничиваться участием в Восточном партнерстве. Зеленский говорит, что Восточное партнерство полезно лишь в том случае, если сможет приблизить Украину к членству в ЕС.