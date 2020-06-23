Назван российский курорт с самым теплым морем

Москва, 23 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на каком российском курорте сейчас самое теплое море. По его словам, среди курортов на побережье Черного море лучше всего прогрелась вода в Геленджике, где температура воды составляет 24 градуса. Еще теплее вода в Бердянске – на курорте Азовского море. Там оно прогрелось до 26 градусов.

«Все-таки повышается температура. Уже в Ялте и Феодосии 22 градуса температура моря, в Евпатории, Алуште, Анапе - 23 градуса, в Туапсе - тоже 23 градуса, в Геленджике – 24 градуса», — рассказал он.

В начале июня вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин сообщил, что российские отели не планируют поднимать цены из-за невысокого спроса на отдых.

Цены на авиабилеты на туристические поездки по России также не превысят прошлогодние. Можно рассмотреть отдых в Крыму и на курортах Краснодарского края, предложил Горин.

В начале июня открываются санатории с медицинской лицензией. Для отдыха там необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

По словам Горина, остальные гостиницы смогут открыться в июле. В них предоставление справки с результатом теста на COVID-19 необязательно.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.